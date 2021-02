Catania, sequestrate discarica e 17 strutture abusive

Sul terreno sono state rilevate 17 strutture edilizie precarie e completamente abusive, adibite ad abitazioni, garage, deposito, stalle e baracche per il ricovero di animali domestici

La guardia di finanza ha sequestrato una discarica, estesa 5.300 metri quadrati, e 17 strutture abusive nel comune di Belpasso. Nella discarica sono stati trovati rifiuti speciali, come rottami di auto e di elettrodomestici, e tracce di alcune 'fumarole' spente. Sul terreno sono state rilevate 17 strutture edilizie precarie e completamente abusive, adibite ad abitazioni, garage, deposito, stalle e baracche per il ricovero di animali domestici. All'interno di queste ultime, infatti, i militari hanno trovato oltre 60 animali, tra galline, caprini, equini e cani di varie razze, allevati in totale assenza di controlli sanitari nonché privi di tracciabilità e rintracciabilità.

Il sequestro

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato l'intera area, le strutture abusive edificate e hanno eseguito il sequestro cautelativo degli animali con l'ausilio di personale veterinario del Distretto di Paternò. Il proprietario del terreno agricolo è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per abuso edilizio.