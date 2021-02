Palermo, incendiati alcuni cassonetti dei rifiuti nella notte

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Villagrazia, in via Troina, in via Papa Sergio I. Diverse le squadre impegnate per spegnere i roghi dei cumuli di rifiuti

A Palermo nuova emergenza rifiuti per la protesta dei lavoratori della Rap, la società che gestisce la raccolta nel capoluogo siciliano, che attraverso i rappresentati sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione già dal 27 gennaio. In diversi quartieri i cassonetti sono stracolmi e si stima che attualmente ci siano mille tonnellate di rifiuti in strada.

Il rogo

Alcuni cassonetti, nella notte, sono stati dati alle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Villagrazia, in via Troina, in via Papa Sergio I. Diverse le squadre impegnate per spegnere i roghi dei cumuli di rifiuti.