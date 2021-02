Catania: padre, figlio e un loro parente arrestati per spaccio

Tre persone, padre di 72 anni, figlio di 35 e un altro loro parente 60enne, sono state arrestate dai carabinieri di Catania con l'accusa di gestire una 'piazza di spaccio' nel rione Pigno vendendo cocaina a clienti che arrivavano anche da Siracusa.

Il baratto

Un giro d'affari da 300 euro al giorno, e non solo: chi non aveva i soldi per pagare o era moroso poteva usare come merce di scambio materiale da utilizzare o da rivendere. "Per monetizzare rapidamente il frutto delle loro illecite compravendite - si legge in una nota dei carabinieri - non esitavano a farsi consegnare, dagli acquirenti morosi, materiale da utilizzare o rivendere, come ad esempio attrezzi da lavoro, suppellettili o carburante".

Le indagini del nucleo investigativo dell'Arma, coordinate dalla Procura, sono iniziate nell'ottobre 2019 fino a marzo 2020. Padre e figlio sono stati portati in carcere, mentre il 60enne è stato posto ai domiciliari.