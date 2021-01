Bolognetta, trovata piantagione indoor di marijuana: quattro arresti

I carabinieri hanno arrestato a Bolognetta, in provincia di Palermo, quattro persone per coltivazione e spaccio spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato. Sono di età compresa tra i 26 e i 61 anni.

La ricostruzione dei fatti

I militari li hanno sorpresi in una villetta, nella disponibilità di uno di loro, dove, al piano terra, era stata allestita una serra per la coltivazione "indoor" di marijuana, trovando 250 piante. Il sistema era provvisto di materiale fertilizzante, lampade alogene, ventilatori, impianti di condizionamento e aspirazione, utilizzando l'energia elettrica delle rete pubboica grazie a un allaccio abusivo. Su disposizione dell'autorità giudiziaria gli uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida al Tribunale di Termini Imerese.