Acireale, aveva sette chili di marijuana nel Suv: arrestato

La guardia di finanza ha arrestato un uomo di 43 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, le Fiamme Gialle hanno sequestrato sette chili di marijuana. L'uomo era stato bloccato dalla finanza per un controllo in un'area di servizio ad Acireale mentre era alla guida di un fuoristrada. La droga, marijuana del tipo "skunk" contenuta in cinque pacchetti, era nascosta nel vano posteriore del Suv.

Il ritrovamento a Catania

Invece, circa 375 grammi di marijuana sono stati sequestrati dalla polizia a Catania a carico di ignoti grazie al fiuto di un cane antidroga e a una segnalazione giunta tramite l'app YouPol. La droga era in due abitazioni abbandonate del quartiere San Cristoforo. Gli agenti hanno anche sequestrato materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.