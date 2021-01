Palermo, bambina morta per un gioco sui social: espiantati gli organi

Gli organi, se risulteranno idonei, saranno destinati a pazienti in attesa di trapianto a Roma e a Milano, domani invece si svolgerà l'esame autoptico sul corpo della piccola. Nel frattempo proseguono le indagini per fare luce sull'accaduto, in particolare si attende l'analisi del cellulare della bimba

Si è svolto questa mattina il prelievo degli organi dalla bambina di 10 anni morta a Palermo soffocata mentre probabilmente partecipava a un gioco estremo sui social.

L'espianto degli organi e l'autopsia

L'intervento per l'espianto degli organi effettuato all'ospedale dei Bambini del capoluogo siciliano è stato autorizzato dai genitori della piccola, che non hanno dato l'assenso al prelievo delle cornee. Saranno prelevati il fegato, il pancreas e i reni, che, se risulteranno idonei, saranno destinati a pazienti in attesa di trapianto a Roma e a Milano. L'intervento è coordinato dal Centro regionale trapianti Sicilia. La procura di Palermo ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina. L'esame si svolgerà domani all'istituto di Medicina Legale del Policlinico.

Le indagini sulla morte della bambina

Per fare luce su quanto accaduto sarà importante anche l'analisi del cellulare della piccola, la quale aveva diversi profili sui social e nel telefonino potrebbe essere stato registrato il video degli ultimi momenti della sua vita. Intanto si indaga a carico di ignoti per istigazione al suicidio, sul caso sono in corso anche accertamenti da parte della Procura dei minori.