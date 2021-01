Catania, sanzionati 23 posteggiatori abusivi

Due di loro sono stati anche denunciati in stato di libertà per inosservanza del Divieto di accesso a determinate aree dei centri Urbani (Dacur)

Sono 23 i parcheggiatori abusivi scoperti dalla polizia a Catania nell'ultima settimana, nel corso di appositi controlli. Tutti sono stati sanzionati e due di loro sono stati anche denunciati in stato di libertà per inosservanza del Divieto di accesso a determinate aree dei centri Urbani (Dacur). Il provvedimento, emesso dal questore, vieta al posteggiatore abusivo di tornare nelle aree del centro urbano dove è stato sorpreso a esercitare l'attività illecita, con l'avviso che, se contravvenisse al divieto, incorrerebbe in un reato che prevede la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.