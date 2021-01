Palermo, tagliate gomme auto del capo Ufficio tecnico di Altofonte

"Il sindaco e gli assessori - si legge in una nota - si stringono attorno all'architetto Salvatore Butera e gli esprimono piena solidarietà per il vile atto intimidatorio subito questo pomeriggio"

Intimidazione diretta a un funzionario comunale di Altofonte, nel Palermitano. Sono stati tagliati i copertoni dell'auto di Salvatore Butera, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Altofonte. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Monreale.

La nota del Comune

"Il sindaco e gli assessori - si legge in una nota - si stringono attorno all'architetto Salvatore Butera e gli esprimono piena solidarietà per il vile atto intimidatorio subito questo pomeriggio. Funzionario integerrimo dalla condotta specchiata, nel delicato settore da lui diretto, l'architetto Butera rappresenta per questo Comune una garanzia di correttezza e legalità. Rinnovando la propria stima e l'incondizionata fiducia nel suo operato, la giunta municipale condanna fortemente il gesto sconsiderato commesso in suo danno, come ogni altra forma di violenza morale o materiale impiegata al fine di attentare al sereno e regolare svolgimento delle funzioni pubbliche".