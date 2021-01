Raid punitivo per commento a foto su TikTok: denunciate madre e figlie

Una donna di 39 anni è stata aggredita da una 47enne e dalle sue tre figlie, di 24, 26 e 28 anni, dopo un commento non gradito ad una foto pubblicata sul social TikTok. E' successo a Catania, dove le quattro hanno organizzato una spedizione punitiva nei confronti di una concittadina residente nel Villaggio Sant'Agata. Le quattro prima hanno danneggiato l'auto della vittima a colpi di mazza da baseball, poi l'hanno fatta scendere per strada e l'hanno aggredita. Dopo l'intervento dei carabinieri madre e figlie sono state denunciate per lesioni personali e danneggiamento in concorso. Contestata anche la violazione delle norme anti Covid.