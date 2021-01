Donna rapinata a Palermo: arrestato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato con l'accusa di aver rapinato una donna a Palermo. La signora era appena uscita da un supermercato di via Sciuti e stava sistemando la spesa appoggiata ad una panchina. In quel momento è entrato in azione il rapinatore che le ha strappato la borsa. Ne è nato un inseguimento, la vittima urlando ha cercato di raggiungere il malvivente che l'ha più volte minacciata di morte. Il rapinatore per sfuggire alle ricerche si è nascosto dentro un condominio dopo avere scavalcato la recinzione. A questo punto sono entrati in azione gli agenti di polizia che sono riusciti a bloccarlo e a recuperare la borsa che il giovane aveva buttato via. Lunedì è prevista l'udienza per la convalida dell'arresto.