Incendio a Palermo, fiamme in un deposito di cartone

Sono state avviate le indagini per accertare le cause del rogo divampato ieri sera in un magazzino in via Altofonte

Un incendio è divampato ieri sera in un deposito di cartone in via Altofonte a Palermo. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati per cercare di spegnere il rogo che ha avvolto il magazzino. Per consentire le operazioni di spegnimento la strada è rimasta chiusa per ore. Sono state impegnate diverse squadre dei pompieri arrivati nella via con numerosi mezzi e uomini. Sono in corso le indagini per accertare la causa del rogo.