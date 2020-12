Palermo, vende botti per strada: denunciato 17enne

Il ragazzo è stato sorpreso in piazza Lampada della Fraternità, nel quartiere Cruillas, mentre vendeva quasi 100 articoli pirotecnici

A Palermo i carabinieri hanno denunciato uno studente di 17 anni che vendeva giochi pirotecnici. Il ragazzo è stato sorpreso in piazza Lampada della Fraternità, nel quartiere Cruillas, mentre vendeva quasi 100 articoli pirotecnici, tra i quali i pericolosissimi "pitbull", appartenenti alla categoria f4, ognuno dei quali con 60 grammi di massa attiva.

La denuncia

Il giovane è stato denunciato per "commercio abusivo di materiale esplodente", alla procura del Tribunale per i minorenni di Palermo. I botti sono stati sequestrati in attesa dell'autorizzazione alla distruzione.