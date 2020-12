Palermo, "I Senza nome" domani in corteo in città

Sono la voce di una “generazione sconosciuta”, che in mezzo a tante voci e con audacia si muove a sostegno di chi lotta contro il Coronavirus. Scendono nelle strade di Palermo, “I Senza nome”, domeni dalle 15:30 in poi con un messaggio di speranza rivolto alla città. “A chi è solo e stanco, a chi è triste per aver perso un familiare, a chi sta lottando senza tregua e con grande spirito di servizio in mezzo alla pandemia. A te vogliamo dire che non sei solo, siamo con te”, dichiarano. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN SICILIA - MAPPA E GRAFICI DEI CONTAGI )

Il corteo

Dalle 15:30 un grande corteo con più di 100 persone attraverserà il centro di Palermo, da via Libertà fino ai Quattro Canti. L’iniziativa sociale de “I Senza nome”, che nelle scorse settimane ha riscontrato il consenso dei medici (“È un gesto che ammiriamo”, hanno dichiarato infatti dal personale sanitario), si muoverà con lunghi striscioni con versi della Bibbia e frasi di conforto come “Per chi ogni giorno è in corsia, grazie per i vostri sacrifici”. Un Vangelo e delle arancine nel giorno di Santa Lucia. “I Senza nome” andranno ancora a Villa Sofia e al Cervello, all’Ospedale dei Bambini e all’Ingrassia, al Civico e al Policlinico oltre che alla Fiera del Mediterraneo.

Le dichiarazioni

“In questo momento difficile è indispensabile dimostrare cosa significhi l’affermazione di Gesù: Ama il tuo prossimo come te stesso”, dichiara Michele della chiesa La Parola della Grazia, dove nasce l’iniziativa sociale de “I Senza nome”. E continua così: “Guardandoci intorno è nata spontanea la domanda: ‘Come possiamo servire la nostra città in modo pratico? Ecco perché motivati dall’esempio di Gesù siamo andati lì dove il bisogno grida forte dimostrando al prossimo di non essere solo”.