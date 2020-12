Villafrati, droga: scoperta piantagione indoor: due arresti

A Villafrati, in provincia di Palermo, i carabinieri hanno arrestato due persone per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica. Scoperta l'esistenza di una piantagione "indoor" in un seminterrato di un'abitazione in uso a un uomo di 41 anni e a uno di 32.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione sono state rinvenute 40 piante di cannabis, dell'altezza di circa un metro e mezzo, coltivate tramite un vero e proprio impianto di irrigazione, illuminazione e aerazione, allacciato abusivamente alla rete elettrica. In una zona dell'abitazione c'era anche un laboratorio di essiccazione delle infiorescenze: sono stati trovati 20 grammi di sostanza oltre a materiale vario utilizzato per la produzione. I due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.