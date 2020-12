Catania, furti con spaccata e rapine: due arresti

In provincia di Catania i carabinieri hanno arrestato due persone, mettendo così fine alle scorribande di una banda specializzata nelle rapine titolari di aziende di ortofrutta e nei furti con il metodo della 'spaccata' a negozi di abbigliamento utilizzando auto rubate per rompere le vetrine.

Gli arrestati

In carcere sono finiti S.C. di 38 anni e C.C. di 34. I provvedimenti restrittivi per A.D.V. di 27. I militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip con le accuse, a vario titolo, di concorso in rapina aggravata e tentata, porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione e furto aggravati. I reati - quattro rapine, un tentativo di rapina e due spaccate - sono stati compiuti dall'agosto del 2019 al febbraio del 2020 nell'hinterland etneo. La maggior parte delle vittime sono stati titolari di aziende di ortofrutta tra San Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, Catania, Sant'Agata li Battiati e Scordia.