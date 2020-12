Siracusa, tre chili di cocaina in auto: un arresto

I carabinieri hanno arrestato un uomo che in auto aveva oltre tre chili di cocaina. La vicenda è accaduta a Siracusa.

L'episodio

La vettura, una Volkswagen Golf, è stata controllata dopo che i militari, durante un servizio di pattuglia in borghese, l'hanno notata superare a velocità altre macchine incolonnate nel traffico. In tutto sono stati sequestrati tre chili e 310 grammi di droga che avrebbero fruttato almeno 350 mila euro. Non appena sceso dall'auto, l'uomo ha detto ai carabinieri: "Quello che cercate è dentro". In casa i carabinieri gli hanno sequestrato denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi.