Palermo, schiaffi e minacce per sfrattare famiglia: due arresti

A Palermo due persone, G.T di 39 anni e I.M. di 48, sono state arrestate dai carabinieri perché per liberare l'appartamento preso regolarmente in affitto da pochi mesi da una famiglia, avrebbero incaricato due uomini, che dietro compenso, con violenza fisica e minacce hanno costretto gli inquilini a lasciare l'alloggio. Adesso sono accusati, a vario titolo, di estorsione aggravata in concorso. L'immobile si trova nel centro storico, è di proprietà di una coppia di palermitani residenti all'estero, indagati anch'essi come mandanti.

Le indagini

Le indagini sono iniziate dopo una denuncia presentata da una delle vittime che ha dichiarato ai militari di aver subito minacce insistenti e schiaffi, anche nella propria abitazione, per liberare l'appartamento.