Catania, chiede permesso di soggiorno con documento falso: arrestato

Si è presentato in questura per chiedere un permesso di soggiorno, per conversione da motivi umanitari a lavoro subordinato, e agli agenti ha mostrato un passaporto falso: per questo un cittadino maliano di 20 anni, D.A., è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania.

Le indagini

Nel documento di identità era stata sostituita la pagina con la foto e i dati anagrafici del titolare. Gli agenti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica sono poi risaliti all'identità dell'uomo che aveva dato al 20enne il proprio passaporto, e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se esiste un collegamento con un caso simile avvenuto all'inizio del mese.