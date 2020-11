L'uomo durante un controllo e dopo essere stato medicato è andato in escandescenza e ha distrutto apparecchiature e arredi del reparto

A Palermo i carabinieri hanno denunciato un uomo di 53 anni, A.M., che la notte tra sabato e domenica ha danneggiato il reparto di oculistica dell'ospedale Civico. L'uomo durante un controllo e dopo essere stato medicato è andato in escandescenza e ha distrutto apparecchiature e arredi del reparto. Sono dovuti intervenire i militari per bloccarlo e denunciarlo.