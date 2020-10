Incidente su A19 tra Catania e Motta, investito uomo: perde le gambe

Il conducente di un mezzo pesante è stato travolto da un furgone all’altezza del chilometro 186 sull’autostrada in direzione Palermo. La polizia stradale ha chiuso al transito per qualche minuto, consentendo all’elisoccorso di atterrare

Il conducente di un mezzo pesante, forse rimasto in panne lungo l'autostrada A19, in direzione Palermo, al chilometro 186, tra Catania e Motta, che era sceso dall'abitacolo è stato investito da un furgone e ha perso entrambe le gambe. La polizia stradale di Catania e di Enna ha chiuso qualche minuto al transito l'autostrada per permettere all'elisoccorso di atterrare e fare scendere l'equipe medica che sta stabilizzando la vittima. Attualmente il transito dei veicoli avviene solo sulla corsia di sorpasso.