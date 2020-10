L'uomo non si rassegnava alla fine del rapporto. Non potrà avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna

A Misilmeri, in provincia di Palermo, un uomo non si era rassegnato alla fine della storia con la sua fidanzata. Per questo motivo aveva iniziato a tormentarla e pedinarla. Dopo le indagini, è stato emesso un'ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna nei confronti dell'uomo.