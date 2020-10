Gravina di Catania, tentano furto cassaforte: sette arresti

Una banda di scassinatori, in tutto sette persone, è stata arrestata dai carabinieri a Gravina di Catania, mentre tentava di rubare la cassaforte di un orafo custodita in un garage di via Giuseppe Giusti.

L'arresto

A sorprenderli sono stati i carabinieri, avvertiti dalla telefonata di un cittadino che aveva notato strani movimenti. I sette erano giunti sul posto a bordo di una Opel e una Ford rubate a Catania pochi giorni fa. Muniti di ogni tipo di attrezzo utile allo scasso, hanno forzato diversi box auto fino a trovare quello giusto. Trovata la cassaforte, la stavano caricando su un'auto quanto sono giunti i carabinieri e li hanno bloccati. I militari hanno sequestrato passamontagna, guanti e cappellini, smartphone e tutti gli attrezzi