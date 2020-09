Piantagione di marijuana: arrestati padre e figlio nel Palermitano

I carabinieri hanno arrestato A.D. e V.D. di 43 anni e 24 anni rispettivamente padre e figlio accusati di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente e furto aggravato. I due, su disposizione dell'autorità giudiziaria, si trovano agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. I militari nel corso di una perquisizione in casa a Bolognetta (in provincia di Palermo) hanno scoperto una piantagione "indoor" di marijuana con 120 piante. Nell'abitazione sono stati trovati fertilizzanti e diverse attrezzature come deumidificatori, impianti di aspirazione, ventilatori e lampade alogene alimentati attraverso un allaccio abusivo alla rete Enel.