Noto, tentata rapina in appartamento: denunciato 16enne

Secondo quanto ricostruito, il minore insieme a due complici si è introdotto in un'abitazione per rubare. Il giovane, bloccato dal proprietario di casa, ha reagito colpendolo con un pesante oggetto e causandogli la frattura di uno zigomo

La polizia ha denunciato un 16enne, residente a Noto, per tentata rapina e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato, il 26 agosto scorso il minore, insieme ad altri due, si era introdotto all'interno di un'abitazione per rubare. Due dei ladri, sorpresi dal proprietario dell'immobile, sono riusciti a fuggire, mentre il giovane, in un primo momento bloccato dalla vittima, per liberarsi dalla stretta, l'ha colpita con un pesante oggetto, causandogli la frattura di uno zigomo. Gli investigatori, grazie anche a riconoscimenti fotografici, hanno individuato il rapinatore che è stato denunciato alla Procura dei Minori di Catania.