Siracusa, sequestrate 700 piante con alto tasso di cannabis

La guardia di finanza ha sequestrato a Francofonte, nel Siracusano, una piantagione di canapa indiana con elevato potenziale stupefacente e arrestato un 43enne per coltivazione illecita. In un fondo agricolo di una zona impervia le Fiamme Gialle hanno trovato la piantagione, attrezzata con sistema irriguo e curata in maniera professionale, con oltre 700 piante di canapa indiana giunte a maturazione e pronte per la raccolta. Secondo stime degli investigatori la coltivazione avrebbe fruttato al responsabile un incasso di circa 500mila euro.