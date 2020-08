Due incendi nella notte nel Palermitano: vigili del fuoco al lavoro

Due grossi incendi sono divampati nella notte in provincia di Palermo. Tanta la paura per i residenti delle abitazioni nel Comune di San Cipirello (in provincia di Palermo) minacciate dalle fiamme. Ad essere investita dal fuoco anche la zona archeologica di Monte Iato. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della forestale.

L'altro vasto rogo è avvenuto ancora una volta a San Martino della Scale, frazione di Monreale, dove già nei giorni scorsi i roghi hanno distrutto ettari di vegetazione. Ancora una volta la zona del villaggio Montano è andata in fiamme. Sono intervenute le squadre antincendio composte da vigili del fuoco e forestale che hanno lavorato tutta la notte a protezione delle abitazioni.