Palermo, furti in abitazioni: tre arresti

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare - emessa dal gip del Tribunale di Palermo - nei confronti di G:D.L. di 23 anni, A.D.S.L. di 28 e M.S. di 27. Sono tutti accusati di furto aggravato ed estorsione. I primi due sono ai domiciliari, il terzo invece ha l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Le indagini

Secondo le indagini, i tre sarebbero responsabili di furti in appartamenti. Inoltre avrebbero chiesto denaro in cambio della restituzione di un'auto rubata. In alcuni casi la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari.