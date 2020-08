Catania, nascondono droga negli slip: denunciati padre e figlio

Sono stati sorpresi dai carabinieri con addosso, nascoste nelle mutande, cocaina e marijuana: per questo un uomo di 52 anni ed il figlio minorenne sono stati denunciati a Catania. I due sono stati fermati dai militari per un controllo lungo la Strada Provinciale 114 in località Contrada Calderone, un paese dell'hinterland. Il padre aveva addosso 5 grammi di cocaina, il ragazzo 12 grammi di marijuana insieme a 185 euro in banconote di piccolo taglio. Padre e figlio devono rispondere di detenzione illecita di sostanza stupefacenti.