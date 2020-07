Rapina nel Catanese, due arresti dopo inseguimento in auto

Due giovani di 29 anni di origini serbe, Z. R. e T. R., sono stati arrestati a Catania dalla polizia di Stato e da militari dell'Esercito con l'accusa di aver commesso una rapina in una casa di Adrano, in provincia di Catania. Il colpo era stato messo a segno nsieme con altri due complici, riusciti a sfuggire alle forze dell'ordine. L'arresto è scattato sabato scorso, ma è stato reso noto solamente stamane. I due 29enni sono finiti in manette al termine di un inseguimento in auto lungo viale Kennedy. L'auto su cui viaggiavano i due rapinatori era stata intercettata lungo l'Asse dei Servizi.