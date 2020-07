Palermo, rapina due volte il market di cui è cliente: arrestato

In manette un 31enne, ingannato dal suo tatuaggio, rimasto impresso nelle immagini dei sistemi di video sorveglianza

A Palermo la polizia ha arrestato un uomo di 31 anni, G.M., in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Il 31enne, lo scorso giugno, aveva preso di mira una rivendita di detersivi che al Villaggio Santa Rosalia conta due punti vendita, mettendo a punto due rapine in rapida successione, il 27 e il 29. Le rapine fruttarono poco meno di mille euro

Le indagini

Secondo le indagini, a mettere a segno i colpi è stato lo stesso G.M. tra l'altro come hanno accertato gli agenti già cliente dei punti vendita. Nel corso delle rapine il suo tatuaggio è rimasto impresso nelle immagini dei sistemi di video sorveglianza.