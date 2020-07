Catania, due chili di marijuana in cortile di casa: due arresti

Un uomo di 64 anni, R.O., e suo figlio di 26, S.O., sono stati arrestati dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. In un cortile della loro abitazione, nel rione Librino, militari hanno trovato e sequestrato oltre due chili di marijuana, una parte già suddivisa in dosi da vendere. La droga è stata sequestrata.

L'arresto a Palagonia

Nel frattempo, a Palagonia, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato un 30enne che spacciava droga con la figlia di nove anni in auto. Nella vettura sono stati trovati 17 dosi di cocaina. Durante una successiva perquisizione domiciliari, sono state sequestrate 29 dosi della stessa sostanza stupefacente oltre a un un bilancino elettronico di precisione e 220 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. L'uomo è ora ai domiciliari.