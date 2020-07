Tir si ribalta, lunghe code sull’autostrada Palermo-Mazara

Si attende l'intervento dei vigili del fuoco per sollevare il mezzo con la gru. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i tecnici dell’Anas

Un tir si è ribaltato questa mattina lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, vicino allo svincolo per Carini, causando chilometri di code. Tanti i disagi per gli automobilisti diretti all'aeroporto Falcone Borsellino. Si attende l'intervento dei vigili del fuoco per sollevare il mezzo con la gru. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i tecnici dell’Anas.