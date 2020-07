Catania, nascondeva un chilo di marijuana in casa: arrestato

A Catania i carabinieri hanno sequestrato un chilo di marijuana nell'abitazione di un 27enne, A.M., che è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è scattato dopo che il giovane è stato trovato con otto dosi di marijuana mentre era era alla guida di un'auto tra le vie Di Prima e Delle Finanze. L'arrestato è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.