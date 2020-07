Questa mattina a Biancavilla, in provincia di Catania, un uomo di 46 anni è stato accoltellato alla schiena mentre entrava in un panificio all'angolo tra via Vittorio Emanuele e via Cristoforo Colombo. L'uomo è stato trasportato nell'ospedale di Biancavilla. I carabinieri stanno cercando l'autore dell'aggressione.