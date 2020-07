Incidente stradale, maxi tamponamento a Palermo: due feriti

Incidente stradale a Palermo. In via Perez sei auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento per non avere rispettato uno stop. Tre si sono scontrate e sono finite contro altre vetture in sosta. Due i feriti. Per uno, un uomo di 47 anni, è stato necessario il trasferimento in ospedale in codice rosso.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione, un'auto è finita contro una cassetta della luce e alcune abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e gli agenti della polizia municipale, che dovranno chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.