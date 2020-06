Catania, chiede denaro per restituire il portafoglio rubato: arrestato

I carabinieri della stazione Piazza Dante di Catania hanno arrestato un 39enne senegalese per tentata estorsione in concorso. L'uomo avrebbe chiesto, complessivamente 90 euro, a un 21enne per restituirgli il portafogli che gli era stato rubato tre giorni prima durante un'aggressione nel centro città. I militari, intervenuti all'appuntamento dopo la denuncia della vittima, hanno bloccato l'uomo e recuperato il portafoglio rubato in un'abitazione abbandonata. Nello stesso immobile i carabinieri hanno trovato e sequestrato, a carico di ignoti, anche una busta con 30 grammi di marijuana. La refurtiva è stata restituita al 21enne, mentre l'arrestato è posto ai domiciliari.