Noto, escursionista salvato da vigili del fuoco

Durante la camminata, l'uomo è scivolato per qualche metro fino a terminare la caduta in un laghetto gelido. A dare l'allarme l'amico che era con lui

A Noto, in provincia di Siracusa, un escursionista di 58 anni è stato salvato dai vigili del fuoco nella cava Carosello. L'uomo, insieme ad un amico, era andato alla scoperta del percorso naturalistico, caratterizzato da stretti sentieri franosi attraversati da corsi d'acqua. Durante la camminata è scivolato per qualche metro fino a terminare la caduta in un laghetto gelido.

L'allarme

L'altro escursionista ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco attrezzati e istruiti in tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale, che hanno salvato l'uomo, prelevato con una lettiga assicurata al verricello da un elicottero. Il 58enne, in evidente ipotermia, è stato trasferito all'ospedale di Avola.