Incidente sulla Catania-Messina, 5 feriti in uno scontro tra due auto

Si tratta di 5 giovani a bordo di una vettura che, per cause in corso di accertamento si è scontrata con un altro veicolo, sul quale viaggiava una famiglia, i cui componenti sono rimasti illesi

Cinque giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto sull'autostrada A18, la Catania-Messina, in territorio di Calatabiano. Erano a bordo di una vettura che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'altra auto, sulla quale viaggiava una famiglia, i cui componenti sono rimasti illesi. Uno dei due veicoli è finito nella corsia opposta, in direzione Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Riposto e del comando provinciale di Messina, oltre a personale del 118. Presenti anche agenti della polizia stradale e tecnici dell’Anas.