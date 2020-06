Catania, evade dai domiciliari e guida auto senza patente: arrestato

E’ evaso dagli arresti domiciliari e, con un braccialetto elettronico al polso, si è messo alla guida di un’auto senza patente né assicurazione, e portando invece con sé una dose di marijuana. Per questo un ragazzo di 25 anni, G. P., è stato arrestato a Catania. Il giovane è stato bloccato dalla polizia stradale sul lungomare, nei pressi di piazza Mancini Battaglia. Agli agenti ha detto di aver informato la Questura del proprio spostamento, spiegando che doveva andare al Sert (servizi territoriali di cura e assistenza per le Tossicodipendenze). Il 25enne è stato portato in carcere per evasione, in attesa del processo per direttissima. E’ stato inoltre denunciato per guida senza patente perché già sanzionato per lo stesso motivo e segnalato alla prefettura per droga.