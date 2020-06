Catania, scoperto con un chilo e mezzo di marijuana: arrestato 20enne

Circa un chilo e mezzo di marijuana 'skunk', 25 grammi di cocaina,7 grammi di crack e 80 euro in contanti sono stati sequestrati dai carabinieri a Catania nell'abitazione di un giovane di 20 anni, G. P., arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, all'irruzione dei militari nello stabile dove abita, in via Santa Maria dell'Aiuto, si era rifugiato in casa della madre che era i domiciliari per droga. Lo stupefacente sequestrato al giovane era in un armadio in camera da letto con la sua tessera sanitaria e un foglio di un block notes con indicazioni su clienti e somme di denaro incassate dalla vendita della droga. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.

Un arresto per droga anche a Palermo

A Palermo, in una palazzina abbandonata alla Vucciria, i cani antidroga Mike e Ron hanno trovato hashish e marijuana e un uomo di 41 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di 200 grammi di hashish e nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti altri 350 grammi di marijuana, 55 grammi di hashish e due panetti di "fumo" di 200 grammi, oltre ad alcune cartucce calibro 9x21.