Meteo a Palermo: le previsioni di domani 15 maggio

Il cielo si presenterà a tratti molto nuvoloso o coperto a causa dei venti umidi di Scirocco. Non sono attese precipitazioni. Nel pomeriggio nubi più sparse e sole più presente. Caldo estivo con valori massimi vicini ai 40°C

La situazione meteo in città

A Palermo cielo coperto o poco nuvoloso per tutta la mattina e fino al primo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 20°C. Al mattino venti deboli e proverranno da Nord-Nordest. Moderati al pomeriggio e proverranno da Est. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A PALERMO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO).

La situazione nel resto della Sicilia

La situazione meteo sulla Conca d’Oro

Nuvolosità sparsa. Vento da NE con intensità di 13 km/h. Raffiche fino a 30 km/h. Temperature minime comprese tra 17 e 20 °C e massime comprese tra 24 e 34 °C. Quota 0°C a 4400 metri.

La situazione meteo nel Litorale settentrionale

Previste nubi sparse. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 31 km/h. Temperature minime comprese tra 16 e 20 °C e massime comprese tra 24 e 34 °C. Quota 0°C a 4450 metri.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 17,1 µg/m³.