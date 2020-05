Droga: 2,5 chili di marijuana in auto, un arresto nel Siracusano

In manette un 50enne di Avola, sottoposto ai domiciliari. Gli investigatori ritengono che dalla sostanza sequestrata si sarebbero potute ricavare oltre 3mila dosi, per un valore di 20mila euro

S.P., un 50enne di Avola (in provincia di Siracusa) è stato arrestato e posto ai domiciliari perché trovato in possesso di due chili e mezzo di marijuana. La polizia lo ha fermato mentre viaggiava a bordo della sua auto tra Avola e Siracusa. Gli investigatori, inoltre, ritengono che dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare oltre 3mila dosi, per un valore di 20mila euro.

Mezzo chilo di marijuana in casa: un arresto a Lentini

Gli agenti del commissariato di Lentini (nel Siracusano) hanno arrestato C.A., 32 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti. Gli investigatori, in seguito alla perquisizione domiciliare, hanno trovato 16 grammi di cocaina e 457 grammi di marijuana. Amato è stato posti ai domiciliari.