Incendio a Palermo, fiamme vicino alle abitazioni di via Bronte

A causa del vento di scirocco che sta soffiando in queste ore, diversi incendi sono divampati a Palermo, tra cui uno in via Bronte, sopra il quartiere Borgo Nuovo, non distante dalle ville del residence. Per il denso fumo nero sprigionato dalle fiamme, i residenti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. "L'aria è irrespirabile - raccontano - ed è molto pericoloso visto che l'incendio è divampato non distante la strada”.

Altri incendi

Un rogo è scoppiato anche tra il parco Cassarà e la cittadella universitaria del Cus e nella zona di via Regione siciliana, all'altezza dello svincolo di via Ernesto Basile: anche in questo caso la zona è stata avvolta da una densa nube di fumo. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, insieme alla polizia e ai vigili urbani impegnati a gestire il traffico. In azione anche due canadair.

Spazzata via tenda triage al Cervello

Il forte vento di scirocco che sferza da ore il capoluogo siciliano ha inoltre divelto la tenda per il triage Covid installata all'ospedale Cervello. La struttura è stata recuperata dal personale sanitario, mentre sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile per rimontarla.