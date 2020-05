Palermo, materiale pedopornografico: due arresti

Gli indagati erano già stati in precedenza oggetto di indagine da parte della squadra mobile del capoluogo siciliano e del commissariato di Scampia (Napoli) per reati della stessa natura

A Palermo la polizia postale ha arrestato due persone per detenzione di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico, tra cui foto e video che ritraevano minori anche di tenera età. Finiti in manette a seguito della perquisizione disposta dalla Procura, i due si trovano ora in carcere. Gli indagati erano già stati in precedenza oggetto di indagine da parte della squadra mobile di Palermo e del commissariato di Scampia (Napoli) per reati della stessa natura commessi ai danni di minori.

Le indagini

L’attività investigativa si è sviluppata anche grazie alle coordinamento con altre agenzie internazionali di polizia che condividono con il servizio polizia postale di Roma (Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online) informazioni aventi a oggetto la pubblicazione e la diffusione da parte di utenti del web di materiali pedopornografici.