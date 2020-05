Migranti, due sbarchi a Lampedusa: 136 persone sul molo Favarolo

Un barcone con 72 persone a bordo e un altro con 64 sono approdati ieri sera a Lampedusa. L'hotspot dell'isola ha già raggiunto la sua massima capienza e i migranti sono stati portati sul molo Favaloro, dove sono state allestite anche le tende per il pre-triage per l'emergenza coronavirus, in attesa che venga decisa la loro destinazione. Sia il sindaco dell'isola Totò Martello che il Governatore della Sicilia, Nello Musumeci, hanno sollecitato l'invio di una nave davanti le coste di Lampedusa dove trasferire i migranti per la quarantena.