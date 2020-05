Strisce blu a Catania, parcheggio gratuito fino al 18 maggio a causa del Coronavirus

È stato esteso fino al prossimo 18 maggio l'uso gratuito dei posteggi nelle strisce blu di Catania, gestite da “Sostare”, a causa dell'emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI). Lo ha reso noto il sindaco Salvo Pogliese lo scorso 29 aprile: "L'iniziativa è stata adottata nonostante il nuovo Dpcm faccia rientrare l'attività dell'azienda Sostare tra quelle possibili di ripresa dal 4 maggio, per al fine di sostenere l'azione di ripartenza, in questa nuova fase, per famiglie e lavoratori, che per due settimane ancora, potranno continuare a non pagare il ticket per la sosta delle automobili".

Interventi per gli abbonati in sosta su strisce blu

Il sindaco Salvo Pogliese ribadisce di "avere dato disposizioni al Consiglio di Amministrazione della partecipata comunale, affinché venga fatto recuperare il servizio non corrisposto agli utenti residenti che hanno pagato un abbonamento a tariffa agevolata per la sosta sulle strisce blu e che non ne hanno goduto, a causa della sospensione generalizzata del pagamento".