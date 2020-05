Primo Maggio, gli auguri di Elisa ai siciliani in un video

Auguri speciali quest’anno per i lavoratori siciliani e siracusani in particolare: a farli, in occasione del primo maggio, è la cantante Elisa in un video messaggio. E’ questo il regalo ai propri concittadini del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha postato il video sulla propria pagina Facebook. "Buon primo maggio a tutti i lavoratori di Siracusa sperando in una veloce ripresa economica. Continuiamo a lottare e a stare uniti, sosteniamoci", dice Elisa rivolgendosi a tutti i siciliani. "Il popolo siculo ha una forza straordinaria e valori straordinari: un dna forte che si distingue", continua Elisa. "Ciao Siracusa, un bacio grande".

Le parole del sindaco di Siracusa

"Un omaggio bellissimo - commenta il sindaco Italia - e #senzafiltri da parte di Elisa, una delle più grandi voci italiane, a tutti i lavoratori siracusani e alla nostra meravigliosa terra, la Sicilia, nel giorno del primo maggio 2020. Grazie Elisa; Siracusa e la Sicilia non si arrendono. Ti aspettiamo presto per fare festa e cantare insieme a te la nostra voglia di vivere". Il sindaco ha poi ricordato che a partire dalle 16 si terranno in streaming le celebrazioni del Primo maggio Aretuseo, con musica e ospiti.