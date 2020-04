Palermo, rapina al Bingo: quattro arresti

A Palermo la polizia a eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone accusate, a vario titolo, di avere messo a segno lo scorso 10 giugno una rapina alla Sala Bingo "Big Bingo" di via Molinari a Palermo. I banditi riuscirono a portare via 68mila euro dalla cassaforte temporizzata e dal cassetto del registratore di cassa.

Gli arrestati

In carcere sono finiti A.C. di 28 anni; A.D. di 39 anni; F.P. di 55 anni. Ai domiciliari C.B di 25 anni, mentre per G.G. di 52 anni è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora. Sono tutti residenti nel quartiere Brancaccio. Le indagini della squadra mobile si sono avvalse delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza nei pressi e all'interno della Sala Bingo, e delle intercettazioni che hanno permesso di confermare gli indizi raccolti a carico dei presunti autori della rapina, chiarendo i ruoli dei componenti della banda.

Il modus operandi

A.C. e C.B. si sarebbero diretti verso la cassa distraendo l'impiegata addetta alla vendita dei tabacchi in modo da impedirle di notare l'ingresso dei complici e di azionare il dispositivo di allarme posizionato vicino la sua postazione. A.D., già ai domiciliari per altri reati, avrebbe fatto irruzione nel locale indossando un casco e una maschera raffigurante l'effigie di un leone, con in pugno una pistola minacciando l'impiegata e costringendola ad aprire la cassaforte. F.P., anche lui con il casco integrale, avrebbe immobilizzato i clienti sorvegliando la porta d'ingresso. G.G. non ha partecipato al colpo, ma denunciò il furto della propria moto utilizzata per la rapina dal cognato F.P.