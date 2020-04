Incendio in provincia di Palermo, indagini in corso

Un incendio è divampato la scorsa notte a San Martino della Scale, frazione del Comune di Monreale in provincia di Palermo. Per spegnere le fiamme, in una zona impervia, i vigili del fuoco hanno impiegato sette ore. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo, anche se l'ipotesi dolosa sembra la più concreta. Sono andati distrutti alcuni ettari di macchia mediterranea. Non ci sono feriti né danni alle abitazioni.