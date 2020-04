Catania, la guardia di finanza sequestra azienda per inquinamento

Coronavirus, fase 2: 18 maggio negozi aperti, a giugno parrucchieri, bar, ristoranti. FOTO

Prende forma il calendario della ripresa. Verso il via libera al cibo da asporto. Sì alle visite ai parenti ma no alle riunioni di famiglia: vietato spostarsi tra le Regioni. Lockdown prorogato per parrucchieri e centri estetici. No alle messe ma aperture per i funerali